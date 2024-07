Leichte Schäden gab es durch Wind und Regen in der Altmark-Region. Aber es gibt eine gute Nachricht.

Magdeburg (dpa/sa) - Wind und Regen haben am Sonntag im Norden von Sachsen-Anhalt leichte Schäden verursacht. Im Altmarkkreis seien einige Bäume umgestürzt, teilte die Rettungsleitstelle am Montagmorgen mit. In der Stadt Tangermünde seien mehrere Keller mit Regenwasser vollgelaufen. Verletzt wurde aber niemand.