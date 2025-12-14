Zunächst sah alles aus wie ein Unfall, doch ein leblos aufgefundener Mann in Finsterwalde ist wohl Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Die Ermittlungen dauern an.

Finsterwalde - Die Polizei hat in Finsterwalde einen toten 42-Jährigen in einem verunfallten Auto entdeckt. Wie die Polizei mitteilte, gehen die Ermittler nach einer Obduktion davon aus, dass die Verletzungen des Mannes Folge eines Gewaltverbrechens sind.

Die Polizei wurde der Mitteilung zufolge am Freitagabend gegen 22.30 Uhr in die Albert-Prochnow-Straße gerufen, weil dort ein Auto gegen einen Zaun und eine Straßenlaterne gefahren war. Die Beamten stellten in dem Unfallwagen eine leblose Person fest, die verschiedene Verletzungen aufwies. Hinzugerufene Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des 42-jährigen, aus dem Libanon stammenden Mannes feststellen.

Die rechtsmedizinische Untersuchung ergab dann am Samstag den Hinweis auf ein Gewaltverbrechen. Die gemeinsamen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Cottbus und der Kriminalpolizei der Polizeidirektion Süd zu Ablauf und Hintergrund der Tat dauern an.