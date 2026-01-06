Die AfD verliert in einer aktuellen Umfrage an Zustimmung, bleibt aber mit 35 Prozent stärkste Partei in Sachsen. Die CDU holt leicht auf.

Leipzig - Die AfD hat in Sachsen ihren Vorsprung vor der CDU in einer neuen Umfrage leicht eingebüßt. Wenn am Sonntag Landtagswahl wäre, käme die AfD laut Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der „Leipziger Volkszeitung“ auf 35 Prozent der Stimmen, drei Prozentpunkte weniger als im Dezember 2015. Die CDU hat hingegen zwei Prozentpunkte (29 Prozent) hinzugewonnen. Kaum Bewegung ist demnach auf den nachfolgenden Plätzen.