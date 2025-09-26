Das Kutschenmuseum in Augustusburg präsentiert sich nach einem Umbau komplett neu. Besucher können nicht nur Wagen aus mehreren Jahrhunderten besichtigen, sondern auch selbst zum Kutscher werden.

Der Galawagen des Sächsischen Hofes aus dem Jahr 1876/77 ist eines der Exponate im neu konzipierten Kutschenmuseum auf Schloss Augustusburg.

Augustusburg - Größer, interaktiver, mehr Exponate: Nach drei Jahren Umbau öffnet das Kutschenmuseum auf Schloss Augustusburg neu für Besucher. 9,1 Millionen Euro wurden in den Komplettumbau und die neue Ausstellung investiert. Fortan werden dort nicht nur 25 Kutschen aus über drei Jahrhunderten präsentiert. Besucher können in einem neu entwickelten Simulator auch selbst die Zügel in die Hand nehmen und eine Kutsche steuern, teilte das Museum mit.

„Mit dem Kutschenmuseum geht ein langgehegter Wunsch unserer Besucher und von uns in Erfüllung“, sagte die Geschäftsführerin von Schloss Augustusburg, Patrizia Meyn, zur Eröffnungsfeier. „Architektur und Exponate fügen sich harmonisch in eins.“

25 Kutschen vom Staats- bis zum Pritschenwagen

Mit dem Komplettumbau sei die Ausstellungsfläche deutlich vergrößert worden auf 1.100 Quadratmeter. Präsentiert werden Kutschen unterschiedlicher Couleur: vom herrschaftlichen Staatswagen am Dresdner Hof über Alltags- und Arbeitskutschen von Bürgern und Bauern bis zu einer Kinderkutsche und einer Feuerspritze. Sie sind in Landschafts- und Alltagsszenen eingebettet. Hinzu kommt nachgebautes Interieur zum Probesitzen und ein Explosionsmodell einer Kutsche. Die Besucher können die Schau nach einem Einführungsfilm selbstständig erkunden.

Die Neueröffnung wird an diesem Sonnabend (27. September) mit zahlreichen Aktionen gefeiert. Dazu gehören Kutschfahrten, Ponyreiten und Hobby Horsing - Steckenpferdreiten.