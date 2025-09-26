Zweimal nacheinander spielen die BR Volleys in der Saisonvorbereitung gegen den polnischen Club Gorzow - und beide Male gewinnen die Berliner. Auch zwei WM-Fahrer sind wieder dabei.

Berlin - Rekordmeister BR Volleys hat in der Saisonvorbereitung weitere Testspiel-Erfolge geschafft. Die Berliner besiegten den polnischen Club Cuprum Stilon Gorzów an zwei aufeinanderfolgenden Tagen im Horst-Korber-Sportzentrum. Am Freitag gab es erneut ein 3:1 (25:21, 25:22, 23:25, 25:22). Erfolgreichster Angreifer der Berliner war Nolan Flexen mit 16 Punkten.

Am Abend zuvor hatten die Volleys ebenfalls mit 3:1 (25:18, 25:12, 19:25, 25:23) gesiegt. Der US-Amerikaner Jake Hanes stach mit 20 Punkten (davon 6 Blocks) heraus. Neuzugang Flexen gelangen 12 Zähler. Erstmals waren auch die WM-Fahrer Moritz Reichert und Florian Krage wieder dabei. Beide hatten nach dem Aus der deutschen Mannschaft noch eine Pause bekommen.