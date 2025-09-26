Nicht Schalke, nicht Hertha, nicht Hannover: An der Spitze der 2. Liga steht weiter Darmstadt 98. Gegen Dresden entscheidet das starke Stürmerduo das Spiel.

Darmstadt - Darmstadt 98 hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga erfolgreich verteidigt. Gegen Aufsteiger Dynamo Dresden gewannen die „Lilien“ am Freitagabend mit 2:0 (1:0).

Der Schwede Isac Lidberg erzielte in der 37. Minute bereits sein siebtes Tor im siebten Saisonspiel für Darmstadt. Nach der Pause dauerte es keine drei Minuten, bis der Schotte Fraser Hornby (48.) zum 2:0 traf.

Vor 17.810 Zuschauern hatte der Favorit aber zunächst etwas Glück. Denn die Dresdener begannen mutig und waren in den ersten 20 Minuten das bessere Team.

Fehlpässe laden Darmstadt ein

Der Spitzenreiter kam erst zu Torchancen, als der Gegner ihn dazu einlud. In der 28. Minute spielte Dynamo-Torwart Tim Schreiber den Ball genau in den Fuß von Lidberg, der dieses Geschenk aber noch nicht annahm. Dem Darmstädter 1:0 ging dann ein Fehlpass von Niklas Hauptmann voraus.

Danach hatten die Dresdener dem Tabellenführer nichts mehr entgegenzusetzen. Darmstadt trat nun sehr selbstbewusst und souverän auf. Das Sturmduo Hornby (57.) und Lidberg (60.) scheiterte noch zweimal an Torwart Schreiber.