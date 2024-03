Das Blaulicht an einem Polizeiwagen ist eingeschaltet.

Neuhausen - Ein Ultraleichtflugzeug hat sich bei seiner Landung am Flugplatz Neuhausen (Landkreis Spree-Neiße) südlich von Cottbus überschlagen. Die beiden Insassen, eine 73 Jahre alte Frau und ein 78 Jahre alter Mann, wurden bei dem Unfall am Mittwochmittag verletzt und kamen in ein Krankenhaus, wie die Polizeidirektion Süd mitteilte. Die Beamten ermitteln nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.