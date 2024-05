Halle - Ukrainer sind die größte ausländische Bevölkerungsgruppe in Sachsen-Anhalt. Sie hatten Ende 2023 einen Anteil von 18,6 Prozent an den insgesamt 181.370 Ausländerinnen und Ausländern im Land, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Halle mitteilte. Grundlage sind Daten des Ausländerzentralregisters. Die zweit- und drittgrößte Gruppe waren Menschen aus Syrien (15,9 Prozent) und aus Polen (7,8 Prozent). Die Zahl der Ausländer in Sachsen-Anhalt war von Ende 2022 bis Ende 2023 um 12.150 gestiegen.