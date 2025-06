Schwarmstedt - Zwei Menschen sind bei einem schweren Unfall zwischen zwei Autos auf der Autobahn 7 im Landkreis Heidekreis gestorben. Ein Wagen sei aus bisher ungeklärten Umständen bei Schwarmstedt ins Schlingern geraten und gegen eine Betonmauer geprallt, sagte ein Polizeisprecher. Dadurch habe sich das Auto überschlagen und sei auf dem Dach liegen geblieben. Ein weiteres Auto prallte schließlich in den verunfallten Wagen.

Der 49 Jahre alte Fahrer des auf dem Dach liegende Wagens und sein 41-jähriger Beifahrer kamen bei dem Unfall ums Leben. In dem zweiten Auto wurden der 47 Jahre alte Fahrer und seine 31 Jahr alte Beifahrerin laut Polizei schwer verletzt. Die A7 wurde in dem Bereich in der Nacht auf dem Sonntag in Richtung Hamburg voll gesperrt. Erst am Sonntagmorgen wurde die Vollsperrung wieder aufgehoben.