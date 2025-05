Schwerer Motorradunfall in Ostfriesland: Ein Biker übersieht ein ausscherendes Auto. Der Rettungshubschrauber muss kommen.

Ein Hubschrauber brachte den Schwerverletzten in eine Klinik. (Symbolbild)

Krummhörn - Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Überholmanöver in Krummhörn (Landkreis Aurich) schwer verletzt. Der 34-Jährige wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei auf Anfrage mitteilte. Zuvor hatte er versucht, ein Auto zu überholen – allerdings dabei übersehen, dass vor ihm bereits ein Wagen zum Überholen ausgeschert war. Er krachte mit seinem Motorrad in dieses Auto. Der 45-jährige Autofahrer blieb einer Polizeisprecherin zufolge unverletzt.