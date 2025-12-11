Berlin - Zwei Maskierte haben vor dem Liefereingang eines Elektromarkts versucht, einen Geldtransport zu überfallen – das misslang. Die Täter griffen am Nachmittag den Mitarbeiter der Transportfirma sowie eine Sicherheitskraft mit Reizgas an, wie die Polizei mitteilte. Dabei habe der Sicherheitsmitarbeiter Augenreizungen erlitten und müsse behandelt werden. Den Angreifern gelang es den Angaben zufolge allerdings nicht, Beute zu machen. Sie seien in einem Auto geflohen, hieß es.