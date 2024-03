Hochhaus in der Gropiusstadt am U-Bahnhof Lipschitzallee.

Berlin - Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Berliner Polizei nach zwei mutmaßlichen jugendlichen Räubern. Die Gesuchten sollen aus einer Gruppe heraus in der Nacht zum 10. Dezember 2023 am U-Bahnhof Lipschitzallee einen Mann ausgeraubt und erheblich verletzt haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach entdeckten Rettungskräfte mehrere Stichverletzungen an Bein, Arm und Rücken. Die Gruppe flüchtete mit dem Handy des Mannes.

Drei Jugendliche des Überfalls im Ortsteil Gropiusstadt konnten bereits anhand der Videoüberwachung der BVG identifiziert werden. Die Gesuchten sollen zwischen 15 und 18 Jahre alte sein. Einer der beiden trug eine schwarze Hose und eine schwarze Jacke mit Emblem auf der linken Brust. Der andere eine blaue Jeans, weiße Turnschuhe, beigefarbener Kapuzenpulli und eine Umhängetasche.