Aufregung am Leipziger Platz: In der „Mall of Berlin“ versuchen Unbekannte am frühen Morgen in ein Schmuckgeschäft einzubrechen. Sie fliehen zunächst im Auto, dann aber zu Fuß.

Ein Polizist steht hinter Absperrbändern in der „Mall of Berlin“.

Berlin - Unbekannte haben am frühen Morgen versucht, in ein Juweliergeschäft am Leipziger Platz in Berlin-Mitte einzubrechen. Vier bis fünf Täter sind nach ersten Erkenntnissen gegen 4.30 Uhr mit einem Auto an der „Mall of Berlin“ vorgefahren und haben versucht, bei einem Juwelier das Sicherheitsrolltor aufzuhebeln, wie die Polizei mitteilte. Ob sie dabei erfolgreich waren, war zunächst unklar.

Die Polizei wurde nach eigenen Angaben durch die Videoüberwachung in dem Einkaufszentrum auf den Vorfall aufmerksam und eilte zum Tatort.

Die Täter rasten zunächst mit dem Auto davon. Als Polizisten sie verfolgten, ließen sie den Wagen stehen und flohen zu Fuß weiter. Das Auto wurde sichergestellt, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Andere Einbrüche in der Vergangenheit

In Berlin ist es in der Vergangenheit mehrfach zu Einbrüchen in Juwelierläden in Einkaufszentren gekommen. In Berlin-Steglitz fuhren Diebe im April mit einem Auto bis vor einen Juwelier in ein Einkaufszentrum an der Schloßstraße, nachdem sie eine Eingangstür aufgebrochen hatten.

Einen vergleichbaren Fall gab es in einem anderen Einkaufszentrum in derselben Straße im August 2024.