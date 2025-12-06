Mehrere Männer erscheinen am späten Abend in einem Discounter im Berliner Norden. Einer bedroht die 18-Jährige an der Kasse mit einer Waffe. Er fordert Geld.

Berlin - Vier Männer haben im Norden von Berlin einen Discounter überfallen. Einer von ihnen soll am späten Freitagabend eine 18 Jahre alte Angestellte dabei mit einer Pistole bedroht, in die Luft geschossen und nachgeladen haben, wie die Polizei Berlin mitteilte. In dem Markt in Berlin-Karow fanden die Beamten zwei Patronenhülsen - augenscheinlich von einer Schreckschusswaffe.

Während der bewaffnete Mann von der 18-Jährigen das Bargeld aus der Kasse forderte, stahlen die anderen den Angaben zufolge mehrere Zigarettenstangen. Danach flüchteten die Täter unerkannt mit ihrer Beute, wie es hieß. Die junge Frau blieb körperlich unverletzt.