Unsere Umwelt verändert sich immer stärker. Mehr und mehr Natur verschwindet unter Gebäuden, Straßen und Industriekomplexen. Dabei scheint es im Osten vergleichsweise viel unbebautes Gebiet zu geben.

Halle/Saale - Am Ende des Jahres 2024 waren 923 Quadratkilometer Sachsen-Anhalts mit Asphalt oder Beton bedeckt. Dieses versiegelte Gebiet entspricht laut Statistischem Landesamt einem Anteil von 4,5 Prozent an der Gesamtfläche des Bundeslandes. Seit 2016 sei der Wert um 2,3 Prozent angestiegen.

Dabei sieht man in Sachsen-Anhalt im Bundesvergleich mehr natürliche, unbebaute Gebiete: Hinter Mecklenburg-Vorpommern (3,5 Prozent) und Brandenburg (4,2 Prozent) besitzt das Land den geringsten Anteil versiegelter Flächen. Dabei handelt es sich bei etwa 40,4 Prozent um Gebäude oder Straßen. Wie aus der Statistik hervorgeht, unterbietet kein anderes Bundesland diesen Wert im Jahr 2024. Eine Erklärung könnte die vergleichsweise geringere Industrie- sowie Bevölkerungsdichte sein.

Unter versiegelte Flächen zählen laut Statistischem Landesamt betonierte oder asphaltierte Bereiche, die zur Befestigung des Untergrundes dienen. Diese werden oftmals für die Errichtung von Häusern oder Straßen überbaut, wie es heißt. Verursachte Versiegelungen des Bodens durch Berg-, Tagebau oder Steinbrüche sind demnach nicht berücksichtigt.