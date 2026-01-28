Zwei junge Männer dringen in das Haus eines Dritten ein. Der attackiert einen der beiden - mit einer Flüssigkeit.

Eine Flüssigkeit fängt plötzlich Feuer und verbrennt den Jugendlichen so schwer, dass er in einem Krankenhaus behandelt werden muss. (Symbolbild)

Südharz - Ein 19-Jähriger hat in der Gemeinde Südharz (Landkreis Mansfeld-Südharz) schwere Verbrennungen erlitten. Er und sein 24-jähriger Begleiter hatten einen Mann zur Rede stellen wollen, wie die Polizei mitteilte. Worum es konkret ging, ist unklar.

Die beiden Männer drangen in der Nacht mit Gewalt in das Haus des 44-Jährigen ein, wie es hieß. Der jüngere der beiden Eindringlinge sei bei der folgenden Auseinandersetzung mit einer Flüssigkeit übergossen worden, die kurze Zeit später Feuer fing. Er erlitt Verbrennungen und kam in eine Klinik. Sein Begleiter blieb den Angaben zufolge unverletzt. Weitere Ermittlungen wurden eingeleitet.