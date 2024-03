Über 3000 Insolvenzanträge in Sachsen-Anhalt

Halle - An den Amtsgerichten in Sachsen-Anhalt sind im vergangenen Jahr 3020 Insolvenzverfahren beantragt worden. Mit 373 Anträgen seien im Landkreis Harz die meisten Anträge eingegangen, teilte das Landesstatistikamt am Mittwoch mit. Im Landkreis Stendal wurden mit 96 Anträgen die wenigsten gestellt. Unter den kreisfreien Städten war Halle jene mit den meisten Anträgen. Insgesamt wurden hier 370 gezählt. Dahinter folgte Magdeburg mit 345 Anträgen.