In einer Möbelfabrik im Landkreis Leer brennt eine Halle. Rund 150 Feuerwehrleute sind seit den frühen Morgenstunden vor Ort. Der Schaden ist enorm.

Die Polizei rechnet nach einem Brand in einer Möbelfabrik mit einem Millionenschaden.

Westoverledingen - Ein Feuer hat eine Lagerhalle einer Möbelfirma im Landkreis Leer zerstört und einen Millionenschaden verursacht. Der Brand sei am frühen Morgen aus unbekannter Ursache ausgebrochen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Rund 150 Einsatzkräfte brachten den Brand in der Gemeinde Westoverledingen unter Kontrolle. Das THW riss anschließend die Überreste der Halle ab, damit die letzten Glutnester gelöscht werden konnten.

Durch das Feuer wurde auch ein Gebäude einer angrenzenden Firma beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden im einstelligen Millionenbereich. Verletzt wurde laut Feuerwehr niemand. Anwohner wurden aufgefordert, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Eine angrenzende Bundesstraße wurde zwischenzeitlich gesperrt.