Erste Erleichterungen für Fahrgäste auf der U9: Nach dem Brand am Bahnhof Schloßstraße fahren die Züge wieder zur Endhaltestelle Rathaus Steglitz. Noch sind aber nicht alle Einschränkungen aufgehoben.

Vor rund zwei Monaten rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot wegen eines Brands im Bahnhof Schloßstraße aus. (Archivbild)

Berlin - Nach dem Brand am U-Bahnhof Schloßstraße vor rund zwei Monaten gibt es für Fahrgäste der betroffenen Linie U9 ab heute erste Erleichterungen. Die Züge fahren wieder bis zur Endhaltestelle Rathaus Steglitz, wie die Berliner Verkehrsbetriebe mitteilten. Zwischen den Stationen Friedrich-Wilhelm-Platz und Rathaus Steglitz wird ein Pendelverkehr im Zehn-Minuten-Takt eingerichtet.

Zwar wird die U-Bahn immer noch nicht am Bahnhof Schloßstraße halten. Für Fahrgäste wird es aber trotzdem leichter, weil der Umstieg in die Busse entlang der Schloßstraße entfällt. Die Fahrzeit dürfte damit wieder kürzer werden.

Ende November war die Berliner Feuerwehr wegen einer Rauchentwicklung am U-Bahnhof Schloßstraße in Steglitz mit einem Großaufgebot ausgerückt. Seither fuhren die Züge der U9 nur zwischen Osloer Straße und Friedrich-Wilhelm-Platz. Fahrgäste nach Rathaus Steglitz mussten dort in einen Pendelzug zum Walther-Schreiber-Platz umsteigen und ab da den Bus bis zur Endhaltestelle nehmen.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Das Feuer hat laut BVG vor allem sicherheitsrelevante elektrotechnische Anlagen stark beschädigt. Betroffen seien rund 100 Kabel. Die Arbeiten könnten erst nach Abschluss der Reinigung starten, hieß es.

Nach Angaben der BVG arbeiten Experten parallel mit Hochdruck weiter an der Instandsetzung. Diese ist jedoch technisch sehr komplex und wird noch einige Wochen in Anspruch nehmen, wie es hieß.