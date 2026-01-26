Kurz vor seinem Abschied als Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt äußern sich Amtskollegen von Reiner Haseloff. Auch eine Einladung für die Flitterwochen gibt es.

Magdeburg - An diesem Mittwoch soll Sven Schulze (CDU) zum neuen Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt gewählt werden. Reiner Haseloff (CDU) tritt dann ab - nach 15 Jahren an der Regierungsspitze. Andere Länderchefs würdigen Haseloff vor seinem Abschied.

Markus Söder, Bayern (CSU):

„Reiner Haseloff ist im besten Sinne authentisch, verlässlich und in seiner ostdeutschen Heimat verwurzelt - und zudem ein enger politischer Freund, der sich damals sehr für meine Kanzlerkandidatur eingesetzt hat.“

Boris Rhein, Hessen (CDU):

„Weil Reiner Haseloff ein großer Liebhaber von Ahler Wurst aus Nordhessen ist, habe ich ihm regelmäßig zu unseren Treffen ein schönes Exemplar mitgebracht. Er hat sich dann oft mit leckerem Baumkuchen aus Sachsen-Anhalt revanchiert. Reiner Haseloff ist ein toller Typ, der mir fehlen wird. Ich wünsche ihm alles Gute und freue mich auf ein Wiedersehen!“

Alexander Schweitzer, Rheinland-Pfalz (SPD):

„Ich habe die Zusammenarbeit mit Reiner Haseloff über Länder- und Parteigrenzen immer sehr geschätzt, weil sie von Pragmatismus, Kollegialität, Verlässlichkeit und gegenseitigem Respekt geprägt war. Dabei kam vor allem auch seine langjährige Erfahrung als Ministerpräsident zum Tragen. Ich habe ihn immer als eine wichtige ostdeutsche Stimme wahrgenommen.“

Winfried Kretschmann, Baden-Württemberg (Grüne):

„Wir sind beide in der Wolle gefärbte Pragmatiker. Ich habe seinen pragmatischen Kurs immer bewundert. Ich habe eine große Achtung davor, wie er bei der letzten Wahl die AfD auf Distanz gehalten hat. Da muss man wirklich sagen: Chapeau! Ich erlebe ihn einfach als einen sehr eigenwilligen, aber auch sehr standfesten und durchsetzungsstarken Ministerpräsidenten. Wir haben ausgezeichnet zusammengearbeitet in der Ministerpräsidentenkonferenz. Er ist eine besondere politische Persönlichkeit in Deutschland, und ich fühle mich ihm einfach sehr verbunden.“

Manuela Schwesig, Mecklenburg-Vorpommern (SPD):

„Reiner Haseloff stand fast 15 Jahre an der Spitze Sachsen-Anhalts. Er hat das Land auf seine ganz persönliche Art regiert: bodenständig, verlässlich, immer klar und auch mal kantig. Das hat ihm großes Ansehen bei den Bürgerinnen und Bürgern seines Landes eingebracht. Ich habe immer gern mit Reiner Haseloff zusammengearbeitet. Wir haben vor allem in der Ost-MPK gemeinsam die Interessen des Ostens vertreten.“

Olaf Lies, Niedersachsen (SPD):

„Reiner Haseloff hat die gute Nachbarschaft und die grenzüberschreitende gute Zusammenarbeit zwischen Niedersachsen und Sachsen-Anhalt weit über ein Jahrzehnt entscheidend gepflegt und geprägt. Ich habe ihn als pragmatischen, authentischen und nahbaren Ministerpräsidenten erlebt und sehr geschätzt. Ich wünsche Reiner Haseloff für seinen neuen Lebensabschnitt von Herzen alles erdenklich Gute, vor allem viel Zeit mit seiner Familie, mit Freunden und für die schönen Dinge, die in seiner Amtszeit zu kurz gekommen sind.“

Mario Voigt, Thüringen (CDU):

„Reiner Haseloff ist ein echter Impulsgeber für Ost- und Mitteldeutschland und für mich ein verlässlicher Partner über Ländergrenzen hinweg gewesen. Als dienstältester Ministerpräsident hat er viele Erfolgsgeschichten unserer Region entscheidend mitgeprägt – mit Erfahrung, Haltung und einem klaren Kompass. Dafür gebührt ihm größter Respekt. Und eines möchte ich noch ergänzen: Thüringen steht jederzeit bereit – auch, um die Flitterwochen nachzuholen, die bislang ausgefallen sind. Ich lade Reiner Haseloff und seine Frau herzlich für ein Wochenende nach Weimar ein, mitten im Grünen Herzen Deutschlands.“