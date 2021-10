Twitteruser spekulieren über kurioses Laschet-Foto

Der neue Bundestag hat am Dienstag seine erste Sitzung abgehalten. Auch CDU-Chef Armin Laschet war dabei. Ein Schnappschuss von Laschet sorgt nun für viel Wirbel im Netz.

am Dienstag - und zwar ganz ohne Hände. (Foto: dpa)

Berlin/DUR/acs - Am Dienstag kam der neu gewählte Bundestag zu seiner ersten Sitzung zusammen. Auch CDU-Chef Armin Laschet trat sein Mandat als Bundestagsabgeordneter an und nahm an der Sitzung teil.

Trotz vieler Neuerungen stand im Anschluss der Sitzung vor allem einer im Fokus: Armin Laschet. Der Grund dafür ist ein Foto des CDU-Chefs. Darauf ist er beim Telefonieren zu sehen. Kurioserweise schafft er das, ganz ohne seine Hände zu benutzen. Das Handy scheint dabei an seinem Ohr zu kleben.

Twitter-Spaß um kurioses Handy-Foto von Armin Laschet

Auf Twitter sorgte der Schnapp­schuss für ein spaßiges Rätsel­raten. Viele User fragen sich, wie Laschet dieses Kunststück wohl geschafft hat.

Die gängigste Theorie: Laschet habe sich das Handy definitiv ans Ohr geklebt.

Einige meinen jedoch auch, dass das Foto verkehrt herum gezeigt wurde und eigentlich gedreht werden müsse.

foto war falsch herum. so ist’s richtig pic.twitter.com/uOYnG7DRXf — Mark O Grande 💉💉🇿🇦🇮🇹🇩🇪🇪🇸 (@MarkOGrande1) October 26, 2021

Laschet-Foto: Klebt das Handy am Kopf? Die besten Theorien auf Twitter

Die Theorie, Laschet benutze sein Handy als Headset, kommt auch vor.

Same Energy. #Laschet pic.twitter.com/0WJTkZ0InT — E L S C H L O N Z O (@DonShlonzo) October 27, 2021

Es wird auch spekuliert, dass der CDU-Politiker plötzlich erlernt hat, Metall zu bändigen.

Armin Laschet ist jetzt anscheinend Metallbändiger 🆗🆒 pic.twitter.com/t596B1xFpZ — joshua 👻🎃 (@josh_wnn) October 27, 2021

Einige rätseln jedoch auch darüber, was Laschet sich überhaupt anhört.

Twitter-Spaß um Handy-Foto von Armin Laschet

Die meisten User hatten aber einfach Spaß am Bild.

Dieses Bild von heute aus dem #Bundestag ist doch nicht ernsthaft echt oder? ODER? Beömmel mich gerade vor lachen drüber 😂😂😂 #Laschet #Konstituierung pic.twitter.com/dwrTWM3Qkx — Ali Kaan Sevinc (@AliKaanSevinc) October 26, 2021

Die Plakatmotive, mit denen Armin Laschet die Wahl gewonnen hätte. pic.twitter.com/YfrEhXpe5a — Jakob Adler (@jakuuub) October 27, 2021

Durch die Zeit mit Armin Laschet pic.twitter.com/8N01JYbDyj — Roman Wagner (@RealRomanWagner) October 27, 2021

Es ist nicht das erste Mal das Armin Laschet auf Twitter trendet. Vor allem während des Bundestagwahlkampfes war sein Name auf Twitter wahrscheinlich häufiger zu lesen, als ihm lieb war.