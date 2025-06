In der Nacht wird in Berlin eine Glasflasche in Richtung der Clubtür des „Tresors“ geworfen. Als ein Securitymann nachschaut, wird er attackiert und schwer verletzt.

Berlin - Vor dem legendären Techno-Club „Tresor“ in Berlin-Mitte ist in der Nacht ein Türsteher niedergestochen worden. Der 28-Jährigen wurde nach der Attacke zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Lebensgefahr bestehe nicht.

Nach Angaben des 28-Jährigen wurde in der Nacht eine Flasche über die Mauer auf das Gelände des Clubs in der Köpenicker Straße in Richtung der Türsteher geworfen. Als er auf dem Gehweg nachsah, sei er in den Rücken gestochen worden. Der Täter flüchtete laut Zeugenaussagen Richtung Michaelkirchstraße.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Warum die Flasche geworfen und der Türsteher attackiert wurde, sei Gegenstand der Ermittlungen, sagte eine Sprecherin.