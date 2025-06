Nach dem Unfall eines Tanklasters bleibt die A2 in Richtung Berlin gesperrt. Olivenöl ist tief in die Straße eingedrungen – die Reinigung gestaltet sich schwierig.

Ziesar - Nach dem Unfall eines Tanklastzugs auf der A2 bei Ziesar bleibt die Autobahn an der Stelle in Richtung Berlin weiterhin gesperrt. Auf der Fahrbahn waren am Samstagmorgen große Mengen Olivenöl ausgelaufen, die Reinigungsarbeiten gestalten sich laut Polizei und Feuerwehr äußerst kompliziert. Die Gegenrichtung der A2 nach Hannover ist aber inzwischen wieder frei.

Der 39-jährige Fahrer eines Tanklasters hatte offenbar aufgrund eines gesundheitlichen Problems das Bewusstsein verloren. Sein Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab, streifte die Mittelschutzplanke und prallte anschließend gegen den Pfeiler einer Schilderbrücke. Der Tankauflieger riss dabei auf, das Gespann kippte um und blieb quer über zwei Fahrstreifen liegen.

Die komplette Ladung Olivenöl verteilte sich über alle Fahrstreifen und drang tief in die Asphaltdecke ein. Ob Erdreich ausgebaggert werden muss, soll im Tagesverlauf geprüft werden, erst danach könne eine Einschätzung zur Dauer der Sperrung getroffen werden, hieß es. Auch die Standsicherheit der beschädigten Schilderbrücke wird derzeit untersucht.

Ob es zu Umweltschäden kam, ist bislang unklar. Der Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Verkehr wird in Richtung Berlin weiter weiträumig umgeleitet.