Leipzig/Köln - RB Leipzig ist einem Medienbericht zufolge an Linksverteidiger Max Finkgräfe von Liga-Konkurrent 1. FC Köln interessiert. Der 21-Jährige sei einer von drei Kandidaten für die Position beim sächsischen Fußball-Bundesligisten, berichtete Sky. Die Clubs stünden bereits in Kontakt. Demnach sei eine einstellige Millionensumme im niedrigen bis mittleren Bereich realistisch.

Bei den Sachsen steht vor der Spielzeit ohne europäischen Fußball ein größerer Umbruch an. Finkgräfe kam 2021 in die Jugend des 1. FC Köln. In der vergangenen Saison lief er in 16 Pflichtspielen für den Zweitliga-Meister auf. Und auch ein anderer Profi der Rheinländer ist begehrt. Laut „Kölner Stadt-Anzeiger“ hat Premier-League-Absteiger FC Southampton acht Millionen Euro für Angreifer Damion Downs geboten.

Der „Kicker“ berichtete unterdessen, dass Leipzig die Kaufoption für den ausgeliehenen Rechtsverteidiger Kosta Nedeljkovic von Aston Villa auslaufen lassen will. Trotzdem hätte RB weiter Interesse, den Serben dauerhaft zu verpflichten. Vorher müssten aber andere Personalien geklärt werden.