Erfurt - Ungewöhnliche Perspektiven auf die Landeshauptstadt können sich Besucher bei einem speziellen Aktionstag in Erfurt erschließen. Von 13.00 bis 17.00 Uhr öffnen heute acht Türme in der Altstadt für Interessierte, die die Aussichten von oben genießen wollen. Der Eintritt ist laut Stadtverwaltung kostenfrei. Etwa 25 Kirchen, 15 Klöster und 10 Kapellen soll es im Mittelalter in Erfurt gegeben und der Stadt den lateinischen Beinamen „Erfordia turrita“, also in etwa „türmereiches Erfurt“ beschert haben.