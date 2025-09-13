Ein zwölfjähriges Kind stirbt nach einem Streit auf einem Parkplatz. Was waren die Hintergründe des Geschehens? Die Ermittler halten sich am Wochenende bedeckt.

Niedernhall - Zwei Tage nach dem Parkplatz-Streit mit einem toten Zwölfjährigen im Norden Baden-Württembergs sind die genauen Hintergründe noch unklar. Viele Fragen sind offen. Die Polizei gibt sich bedeckt. Zum Stand der Ermittlungen sagte ein Sprecher am Samstag nichts. Der Betrieb in den Einkaufsmärkten am Parkplatz lief am Samstag normal weiter.

Ein 18-Jähriger soll den Jungen am Donnerstagabend in der kleinen Gemeinde Niedernhall nach einem Streit auf dem Parkplatz mit dem Auto verfolgt und absichtlich auf seinem Fahrrad angefahren haben. Das Kind starb noch vor Ort. Gegen den Heranwachsenden wurde Haftbefehl wegen Totschlags erlassen.