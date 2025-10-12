In Berlin und Brandenburg zeigt sich der Sonntag überwiegend trüb – der Tag bleibt aber mild und meist trocken. Der Wochenstart bringt wieder etwas Sonne.

Ein grauer, aber milder Sonntag in Berlin und Brandenburg – nur vereinzelt fällt etwas Sprühregen.

Berlin/Potsdam - Zum Abschluss des Wochenendes präsentiert sich das Wetter in Berlin und Brandenburg von seiner ruhigen, herbstlich grauen Seite. Heute bleibt es meist bedeckt, nur an wenigen Orten fällt etwas Regen oder Sprühregen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen erreichen milde 14 bis 16 Grad.

In der Nacht zum Montag bleibt es überwiegend stark bewölkt, nur in Nordbrandenburg kann der Himmel zeitweise auflockern. Die Temperaturen sinken auf 11 bis 6 Grad.

Kühle Temperaturen ab Dienstag

Die neue Woche startet vielerorts trüb und teils neblig, im Tagesverlauf setzt sich jedoch den Wetterexperten zufolge von Norden her freundlicheres Wetter durch. Es bleibt trocken bei Höchstwerten um die 16 Grad.

In der Nacht zum Dienstag kühlt es hingegen deutlich ab – stellenweise bis auf 2 Grad, in Bodennähe ist laut DWD leichter Frost möglich. Der Dienstag selbst bringt viele Wolken und vereinzelt etwas Regen.