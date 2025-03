Die Menschen im Norden müssen sich am Dienstag auf trübes und wechselhaftes Wetter einstellen. Am Mittwoch zeigt sich dann vereinzelt die Sonne bei Höchstwerten bis zu 13 Grad.

Trübes Wetter in Norddeutschland - am Mittwoch Sonne

Hamburg/Kiel/Hannover/Schwerin - In Norddeutschland bleibt es überwiegend trüb und bewölkt. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt, zieht ab dem Mittag gelegentlich Regen von Nordfriesland auf bei Höchstwerten von 9 Grad auf Sylt, 11 Grad in Hamburg und Schleswig-Holstein, und in der Ueckermünder Heide bis zu 16 Grad. Ein schwacher bis mäßiger Südwest- bis Westwind weht, an den Küsten auch frisch.

In der Nacht zum Mittwoch zieht der Regen südostwärts ab, es bleibt jedoch meist bedeckt und trocken. Die Temperaturen sinken auf 5 bis 7 Grad, im Harz auf etwa 4 Grad. Der Wind dreht allmählich auf Nordwest und wird mäßig bis frisch, an der Küste weiterhin teilweise steife Böen.

Sonne am Mittwoch

Am Mittwoch startet der Tag im Norden vornehmlich stark bewölkt, aber trocken. Im Laufe des Nachmittags lockern die Wolken auf, und es zeigt sich zunehmend die Sonne. Laut DWD liegen die Höchstwerte bei 9 bis 13 Grad, an einigen Küstenabschnitten bleiben es kaum 10 Grad. Ein mäßiger, teils frischer Nordwestwind weht, vereinzelt sind steife Böen möglich. In der Nacht zum Donnerstag wird der Himmel teils wolkig, teils klar, mit örtlichem Nebel. Die Temperaturen sinken auf 5 bis 1 Grad.