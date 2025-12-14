Die Fußballerinnen aus Jena warten zwölf Spieltage lang auf einen Sieg. Zum Ende der Hinrunde ist die Misere vorbei. Etwas ändert sich aber nicht.

Köln (dpa) – Den Bundesliga-Fußballerinnen des FC Carl Zeiss Jena ist am letzten Spieltag der Hinrunde der erste Saisonsieg gelungen. Beim 1. FC Köln siegte der FC Carl Zeiss mit 1:0 (1:0). Isabella Jaron markierte per Elfmeter in der 45. Minute das Tor des Tages. Mit nun sechs Punkten bleiben die Jenaerinnen zwar Tabellenletzter, der Rückstand auf den rettenden zwölften Rang beträgt aber nur noch drei Zähler.

Jena spielte couragiert beim Tabellenachten auf. Zwar hatten die Kölnerinnen klare Feld- und Chancenvorteile, aber ihre Zuspiele waren zu ungenau, so dass die Zeiss-Abwehr immer wieder klären konnte. Mit fortschreitender Spieldauer kamen die Gäste dann selbst nach vorn und gingen nicht ganz unverdient mit einer Führung in die Pause.

Danach spielten die Kölnerinnen mit noch mehr Wucht auf das Tor von Jena, trafen den Pfosten und hatten eine Vielzahl von Möglichkeiten. Doch immer wieder wurden die Bälle hoch in den Strafraum geschlagen, so dass sich die Deckung sortieren konnte. Was dennoch durch kam, entschärfte die stark aufspielende Jasmin Janning im Tor des FC Carl Zeiss.