Die Woche startet in Berlin und Brandenburg grau und trüb: Nebel, Wolken und etwas Sprühregen bestimmen das Wetter am Morgen.

Berlin/Potsdam - Das Wetter in Berlin und Brandenburg zeigt sich zum Wochenstart grau und neblig-trüb. Vereinzelt kann es zu Sprühregen kommen, nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt es im Laufe des Tages jedoch überwiegend trocken. Gelegentlich lockert die Bewölkung sogar etwas auf. Die Temperaturen erreichen 8 bis 11 Grad.

In der Nacht zu Dienstag bleibt es wolkig bis stark bewölkt, gebietsweise bildet sich Nebel. Am Morgen zieht von Westen her Regen auf. Die Temperaturen sinken auf 3 bis 6 Grad. Auch tagsüber bleibt es meist bewölkt und stellenweise neblig-trüb. Zeitweise fällt Regen, der am Nachmittag nachlässt. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 und 11 Grad.