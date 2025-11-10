Hamburg - Die Autobahn A7 ist nach einer Sperrung wieder frei. Wie die Verkehrsleitstelle der Polizei mitteilte, sind die Fahrbahnen und Anschlussstellen seit kurz vor 5 Uhr wieder befahrbar. Wegen Bauarbeiten war der Hamburger Abschnitt der A7 mit dem Elbtunnel in Richtung Flensburg und in Richtung Hannover über das Wochenende voll gesperrt. Die Sperrung zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Heimfeld und Hamburg-Stellingen begann am Freitagabend um 22.00 Uhr.