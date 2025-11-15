Ein graues, nasses Wochenende steht bevor – und auch zu Beginn der neuen Woche bleibt es kühl, wechselhaft und zeitweise regnerisch.

Berlin/Potsdam - Berlin und Brandenburg starten mit viel Grau und deutlich kühlerer Luft ins Wochenende. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt es heute durchgehend bedeckt, verbreitet fällt Regen oder Sprühregen. Die Höchsttemperaturen liegen bei etwa 7 Grad, dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind.

In der Nacht zum Sonntag hält das trübe Wetter an. Es bleibt meist bewölkt, gebietsweise fällt leichter Regen. Die Tiefstwerte liegen bei um die 5 Grad, der Wind lässt nach.

Der Sonntag verläuft dann laut Angaben vielerorts neblig-trüb und nass. Zeitweise regnet es, nur in der Niederlausitz kann es mit bis zu 10 Grad etwas milder werden. Ansonsten liegen die Höchstwerte zwischen 5 und 8 Grad.

Zum Wochenbeginn setzt sich das unbeständige Wetter fort. Am Montag bleibt es stark bewölkt bis bedeckt, örtlich treten Regen- oder Graupelschauer auf, vereinzelt sind sogar kurze Gewitter möglich. Erst am Abend zeigen sich den Wetterexperten zufolge aus Nordwesten größere Auflockerungen. Die Höchstwerte liegen bei rund 6 Grad.