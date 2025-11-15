Ein Kellerbrand löst in Halle starke Rauchentwicklung aus. Mehrere Menschen werden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung behandelt, einige Wohnungen sind vorerst unbewohnbar.

Dichter Rauch dringt aus einem Keller in Halle: Mehrere Bewohner müssen behandelt werden, einige Wohnungen sind unbewohnbar. (Symbolbild)

Halle (Saale) - In einem Mehrfamilienhaus in der Streiberstraße in Halle hat es am Morgen einen Kellerbrand gegeben. Wie die Polizei mitteilte, brannte dort eine Holztür, wodurch sich dichter Rauch entwickelte. Der Qualm zog in mehrere Wohnungen und machte eine Evakuierung nötig.

Mehrere Bewohnerinnen und Bewohner wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung medizinisch behandelt. Wie viele Menschen genau betroffen waren, ist noch unklar. Einige Wohnungen sind aufgrund der starken Verrauchung vorerst unbewohnbar. Den Angaben zufolge ist das Feuer inzwischen gelöscht. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.