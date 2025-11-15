Erst übersieht der Autofahrer ein abbremsendes Fahrzeug, dann verliert er die Beherrschung. Was sich am Freitagmittag abspielte.

Jade - Ein Mann hat erst einen Unfall verursacht und dann einen 65-Jährigen geschlagen. Der 30-Jährige hatte am Freitagmittag auf einer Landstraße in Jade nördlich von Oldenburg zu spät ein Auto bemerkt, das vor ihm abbremste, wie die Polizei mitteilte. Es sei daraufhin zu einem Auffahrunfall gekommen.

Nach dem Zusammenstoß fuhr der 30-Jährige vor das Auto des 65-Jährigen und setzte mutwillig zurück, sodass es zu einem zweiten Zusammenstoß kam. Anschließend sei der Mann aus seinem Auto ausgestiegen und habe den älteren Autofahrer ins Gesicht geschlagen, gegen das Bein getreten und beleidigt. Jetzt ermittel die Polizei gegen ihn. Die genaue Schadenshöhe war zunächst unklar.