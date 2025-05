Die TSG Hoffenheim muss bis zum letzten Spieltag um den Verbleib in der Fußball-Bundesliga bangen. Für den Trainer geht es trotz der schwachen Ergebnisse weiter.

Christian Ilzer wird die TSG 1899 Hoffenheim auch in der kommenden Saison trainieren.

Sinsheim - Trainer Christian Ilzer hat nach dem knapp geschafften Bundesligaverbleib mit der TSG 1899 Hoffenheim eine vorläufige Job-Garantie bekommen. „Wir werden definitiv mit Christian Ilzer in die kommende Saison gehen. Man muss ihm die Zeit geben, auch mal eine längere Vorbereitung zu haben, um etwas zu verändern. Das war in der Saison brutal schwierig“, sagte Hoffenheims Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker nach dem 0:4 im Saisonfinale gegen den deutschen Meister FC Bayern München.

Ilzer war im November des Vorjahres als Nachfolger des entlassenen Pellegrino Matarazzo vom österreichischen Meister Sturm Graz zur TSG gewechselt. Der 47 Jahre alte Österreicher konnte den Europa-League-Teilnehmer jedoch nicht aus der sportlichen Krise führen. Hoffenheim beendete die enttäuschende Saison mit 32 Punkten auf dem 15. Tabellenplatz.

Strategie-Sitzung am Montag

„Wir wissen, dass es eine total verkorkste Saison war. Jetzt sind wir erleichtert, dass wir auch nächste Saison wieder Bundesliga spielen können. Uns ist aber bewusst, dass es so nicht weitergehen kann und wir etwas ändern müssen“, sagte Schicker.

Am Montag wollen sich Schicker und Ilzer zusammensetzen, um eine Strategie für die nächste Spielzeit zu entwickeln. „Es gilt, die richtigen Impulse zu setzen. Wir haben einen klaren Plan und den wollen wir in der Vorbereitung umsetzen“, kündigte Ilzer an. Die abgelaufene Saison bezeichnete der Österreicher als „brutal lehrreich“. Für die Zukunft wünschte er sich, „dass wir etwas erfolgreicher sind“.