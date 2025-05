Mann in Dresdener Neustadt zusammengeschlagen und beraubt

Dresden - Ein Mann ist in der Dresdner Neustadt von mehreren Unbekannten überfallen und ausgeraubt worden. Der 34-Jährige kam wegen seiner erlittenen Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Er wurde in der Nacht zum Sonntag angegriffen. Die Täter schlugen und traten auf ihn ein und raubten ihm anschließend eine Halskette, eine Umhängetasche mit rund 200 Euro Bargeld sowie zwei Geldkarten.

Wenige Stunden zuvor war es in der Nähe zu einer weiteren gewaltsamen Auseinandersetzung gekommen. Eine Gruppe von etwa 20 teils vermummten Personen griff dort eine siebenköpfige Gruppe an. Die Angreifer warfen mit Flaschen, schlugen sowie traten auf ihre Opfer ein. Dabei wurden drei Männer im Alter von 37 und 41 Jahren leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt in beiden Fällen. Nach bisherigen Erkenntnissen stehen die Taten nicht in Zusammenhang.