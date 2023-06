Dresden/Magdeburg - Trotz Trockenheit hat die Elbe am Oberlauf derzeit für die touristische Schifffahrt noch genügend Wasser. Alle Fähren und auch die Dampfer der Weißen Flotte könnten fahren, sagte ein Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Elbe am Dienstag auf Anfrage. Am Pegel Dresden lag der Wasserstand am Dienstag bei 83 Zentimetern (Vorwoche: 132), in Magdeburg bei 88 (Vorwoche 92).

Bei der Güterschifffahrt gibt es dagegen erhebliche Einschränkungen, weil die Schiffe bei der geringen Tiefe der Fahrrinne nicht voll beladen werden können. „Dies ist für diese Jahreszeit aber ein normaler Zustand“, sagte Gunto Mörer von der Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH.