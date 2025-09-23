Brooks, Demme und Seguin sind bei Hertha ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Dagegen muss Kownacki noch ein wenig mit dem Comeback warten.

Berlin - Mit Diego Demme, Jay Brooks und Paul Seguin ist ein Trio nach langer Verletzungspause ins Mannschaftstraining von Fußball-Zweitligist Hertha BSC zurückgekehrt. Dagegen muss Stürmer Dawid Kownacki nach seinem Zusammenprall mit dem Paderborner Torwart bei der 0:2-Niederlage am vergangenen Samstag die Vorbereitung noch individuell gestalten, wie der Verein mitteilte. Hertha tritt am Sonntag beim 1. FC Nürnberg (13.30 Uhr/Sky) an.

Kownacki war nach dem Zusammenprall ins Krankenhaus eingeliefert worden. Hertha-Trainer Stefan Leitl sagte, der Stürmer habe aus dem Ohr geblutet. Nun befände er sich auf dem Weg der Besserung und werde behutsam aufgebaut.

Seguin und Brooks noch ohne Pflichtspiel-Einsatz für Hertha

Mit Seguin und Brooks kehren zwei Spieler zurück, die noch keine Pflichtspielminute für Hertha absolviert haben. Seguin hatte bereits große Teile der Vorbereitung nicht mitmachen können, der im Sommer 2024 verpflichtete Brooks war die gesamte Spielzeit ausgefallen und hatte sich im Testspiel gegen den BFC Dynamo eine Muskelverletzung zugezogen.

Demme, der in der vergangenen Saison bereits mehrere Monate mit Schwindelgefühlen zu kämpfen hatte, musste nach seinem Einsatz im ersten Pflichtspiel bei Schalke 04 erneut passen.