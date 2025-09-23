An einer Einmündung missachtet ein E-Scooter-Fahrer laut Polizei eine rote Ampel. Ein Busfahrer kann einen Zusammenstoß gerade noch verhindern, doch für drei Fahrgäste hat die Vollbremsung Folgen.

Durch die Vollbremsung des Busses stürzten drei Fahrgäste, zwei von ihnen verletzten sich leicht. (Symbolbild)

Hannover - Die Polizei in Hannover sucht nach einem E-Scooter-Fahrer, der an einer Einmündung dem Fahrer eines Linienbusses die Vorfahrt genommen und ihn so zu einer Vollbremsung gezwungen haben soll. Durch die Vollbremsung stürzten in dem Bus drei Fahrgäste, wie die Polizei mitteilte. Zwei Frauen im Alter von 38 und 83 Jahren verletzten sich leicht. Auch ein 79 Jahre alter Mann stürzte infolge der Vollbremsung, er blieb aber unverletzt.

Der E-Scooter-Fahrer fuhr nach der Vollbremsung laut der Polizei „unbeirrt“ davon. Nach ihm wird nun gesucht. Die Polizei bittet auch Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich beim Verkehrsunfalldienst zu melden.

Nach Angaben der Beamten hatte der 57 Jahre alte Busfahrer fahrplangemäß am Vormittag von einer Straße nach links in eine andere Straße abbiegen wollen. Zur gleichen Zeit fuhr der E-Scooter-Fahrer über diese Straßeneinmündung, obwohl eine Ampel für ihn rot zeigte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, ging der Busfahrer in die Bremsen.