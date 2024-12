In Karlshorst beobachten Zivilkräfte, wie sich drei Männer an einem Auto zu schaffen machen. Die Verdächtigen fahren zunächst los, kommen allerdings nicht weit.

Berlin - Zivilpolizisten haben drei mutmaßliche Autodiebe in Berlin-Karlshorst auf frischer Tat ertappt. Die Einsatzkräfte beobachteten das Trio in der Nacht in der Andernacher Straße an einem geparkten Auto, wie die Polizei mitteilte. Einer der Männer öffnete die Tür des Wagens, ein weiterer nahm am Steuer Platz. Kurz darauf fuhr der Wagen los.

Einige Straßen weiter stoppten die Zivilkräfte das Auto und nahmen den 24 Jahre alten Fahrer und einen 30-Jährigen fest. Ein 25-Jähriger versuchte zu Fuß zu flüchten, konnte jedoch auch gestellt werden. Das Trio sollte am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden.