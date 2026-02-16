Am Sonntagnachmittag war in Teilen des Orts im Zittauer Gebirge die Wasserversorgung ausgefallen. Doch das Problem konnte bis zum Abend behoben werden.

Großschönau - Nach einem Rohrbruch in Großschönau (Landkreis Görlitz) sind inzwischen alle Haushalte wieder mit Wasser versorgt. Bis zum Abend habe die Leitung repariert werden können, teilte der Wasserversorger Sowag auf Anfrage mit. Rund 500 Haushalte seien betroffen gewesen. Am Sonntagnachmittag war es zu dem Wasserrohrbruch in dem Ort im Zittauer Gebirge gekommen.