Die deutschen Biathleten stehen unter Druck. Nachdem die Männer bei Olympia bislang leer ausgegangen waren, wartet nun das wichtigste Rennen.

Antholz - Die Biathleten Justus Strelow, David Zobel, Philipp Nawrath und Philipp Horn greifen bei den Olympischen Winterspielen in Italien nach der ersehnten Staffel-Medaille. Das teilte der Deutsche Skiverband mit. Nach dem enttäuschenden vierten Platz vor vier Jahren in Peking soll es am Dienstag (14.30 Uhr/ARD und Eurosport) in Antholz für die Männer wieder für das Podest reichen. In bislang drei Einzelrennen hatte es für die deutschen Herren in Südtirol bislang noch kein Edelmetall gegeben. Nawrath und Strelow gewannen mit der Mixed-Staffel zum Auftakt Bronze.

„Ich würde es nicht Rettungsanker nennen, aber es ist auf jeden Fall unsere größte Chance, so ehrlich muss man sein“, sagte Schlussläufer Horn: „Wir haben dieses Jahr in der Staffel schon gezeigt, dass wir es aufs Podium schaffen können.“ Beim Weltcup in Ruhpolding hatte es zu Rang drei gereicht.

„Wollen in der Staffel auf dem Podium stehen“

Hinter den Favoriten Frankreich und Norwegen könnte sich Deutschland mit Schweden und Italien um eine Medaille streiten. „Wir sind alle gute Staffelläufer, das haben wir schon oft genug bewiesen“, sagte der 31-jährige Horn: „Und ich glaube, das wissen auch alle anderen Nationen. Die anderen Jungs wissen, dass wir in der Staffel immer einen draufsetzen können.“

Vor vier Jahren war das deutsche Quartett in Peking ohne Medaille geblieben, 2018 hatte es in Pyeongchang Bronze gegeben. Genau wie bei der Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr. „Wir kämpfen da jetzt genau wie letztes Jahr und zeigen denen, dass wir es können. Und dann wollen wir in der Staffel auf dem Podium stehen“, sagte Horn. Den bislang letzten großen Triumph gab es mit Gold bei den Winterspielen 2014 in Sotschi.