Auf der Autobahn-Raststätte werden Autofahrer von Trickdieben ins Gespräch verwickelt - plötzlich fehlt das Portemonnaie. Warum schon kurze Pausen riskant werden können.

Michendorf/Buckautal (dpa/bb) -Trickdiebe haben auf Raststätten an der A10 und der A2 im Landkreis Potsdam-Mittelmark Autofahrer abgelenkt und sie beraubt. Die Polizei warnte am Wochenende, kein Geld und andere Wertsachen im Auto liegenzulassen - auch nicht in kurzen Pausen.

Trickdiebe lockten einen 29 Jahre alten Autofahrer am Samstag auf der A10 bei Michendorf unter einem Vorwand aus dem Wagen und verwickelten ihn in ein Gespräch, wie die Polizei mitteilte. Das Opfer sei vom Wagen weggeführt worden, so dass ein Komplize ins Auto griff und eine Geldbörse mitnahm. „Die Täter gingen arbeitsteilig vor und erbeuteten eine vierstellige Summe Bargeld“, so die Polizei.

An der A2 bei Buckautal in Fahrtrichtung Magdeburg machten ein 62 Jahre alter Autofahrer und sein Bekannter eine kurze Pause und unterhielten sich außerhalb des Fahrzeugs. Zwei Unbekannte verwickelten sie in ein Gespräch, um sie abzulenken, wie es von der Polizei hieß. Einer der Ganoven griff unbemerkt in das offen stehende Fahrzeug und stahl das Portemonnaie vom Fahrersitz. In beiden Fällen konnten die Diebe flüchten.