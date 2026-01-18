Nach dem Tod eines 30-Jährigen sucht die Polizei nach einem Verdächtigen. Dessen Identität ist bekannt. Zu Details zur Tat äußern sich die Ermittler bisher nicht.

Ein 30-Jähriger wird in Einbeck getötet - die Polizei nahm mehrere Menschen vorübergehend in Gewahrsam. (Symbolbild)

Einbeck - Nach dem gewaltsamen Tod eines 30-jährigen Mannes in Einbeck im Landkreis Northeim fahnden die Ermittler „mit Hochdruck“ nach einem Tatverdächtigen. Dessen Identität sei bekannt, teilte die Polizei mit. Es seien nach der Tat bereits Personen in Gewahrsam genommen, aber unterdessen wieder entlassen worden. Weitere Details - etwa, wie viele Personen es waren - wurden nicht genannt.

Die Gewalttat geschah früheren Angaben zufolge am Freitagabend. Das Opfer starb im Krankenhaus an seinen Verletzungen. Wegen der laufenden Ermittlungen können derzeit keine weiteren Angaben zur Tat gemacht werden, wie ein Sprecher mitteilte.