Hannover - In Niedersachsen haben sich im Jahr 2022 mehr Betriebe mit der ökologischen Erzeugung von Eiern beschäftigt. Im Vergleich zu 2021 erhöhte sich die Zahl der Ökobetriebe auf 247 und damit um 10,8 Prozent, wie das Landesamt für Statistik am Mittwoch mitteilte. Die Menge an Bio-Eiern stieg demnach um knapp 9 Prozent. 2022 hätten somit 2,8 Millionen Legehennen in ökologischer Haltung rund 855 Millionen Eier gelegt.

Das seien etwa 253 Millionen Eier mehr als noch vor fünf Jahren. Unter anderem sei ein anhaltender Trend zu mehr Tierwohl dafür verantwortlich, dass die ökologische Erzeugung von Eiern weiter ausgebaut werde, erklärte das Landesamt.

Insgesamt legten in Niedersachsen demnach rund 16,9 Millionen Legehennen im Jahr 2022 etwa 5,2 Milliarden Eier. Die Werte sind nahezu identisch zu denen aus dem Jahr 2021. Insgesamt standen den Statistikern zufolge 760 Betriebe mit 19,2 Millionen Haltungsplätzen zur Verfügung. Die Anzahl der Betriebe erhöhte sich demnach in den vergangenen fünf Jahren um 18,4 Prozent, die Menge an Haltungsplätzen stieg um 7,1 Prozent.