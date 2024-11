Frankfurt/Main - Eintracht Frankfurt ist dank eines genialen Moments von Offensivstar Omar Marmoush der K.o.-Phase der Europa League einen großen Schritt näher gekommen. Die Frankfurter besiegten zu Hause Slavia Prag mit 1:0 (0:0). Damit haben die Hessen nach vier Spieltagen in der Ligaphase zehn Punkte auf dem Konto und ihre Position in der Spitzengruppe gefestigt.

Matchwinner war wie so häufig in dieser Saison Marmoush, der einen Freistoß unhaltbar in den Winkel schoss (53. Minute). Nach dem Sieg im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach (2:1) und dem furiosen 7:2 in der Fußball-Bundesliga gegen den VfL Bochum war es für die SGE der dritte Heimsieg binnen neun Tagen. Am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) ist die Eintracht beim Champions-League-Teilnehmer VfB Stuttgart dann mal wieder auswärts gefordert.

Vier Wechsel bei der Eintracht

Eintracht-Trainer Dino Toppmöller ging mit großem Respekt vor dem Gegner in die Europapokal-Partie. Slavia habe bislang in dieser Europapokal-Saison „auf eine beeindruckende Art und Weise Fußball gespielt“, hatte Toppmöller vor dem Duell gesagt. Unter anderem spielte der Club aus der tschechischen Hauptstadt 1:1 gegen Ajax Amsterdam.

„Das wird schon für uns ein Brett, das wir bohren müssen, aber wir fühlen uns bereit“, meinte Toppmöller, der inmitten der dritten englischen Woche nacheinander vier Wechsel im Vergleich zum Torspektakel gegen Bochum vornahm.

Prag mit mehr Ballbesitz, Frankfurt mit mehr Chancen

Slavia erwies sich vor 57.350 Zuschauern in Frankfurt in der Tat als echter Prüfstein. Die Eintracht überließ den Tschechen in der Anfangsphase überwiegend den Ball und lauerte auf Konter. Die erste gute Gelegenheit hatte Marmoush mit einem wuchtigen Schuss, den Slavia-Torwart Antonin Kinsky zur Ecke abwehrte (7.).

Auch danach blieb die SGE gefährlicher. Die beste Gelegenheit der ersten Hälfte hatte Ansgar Knauff, der nach einem Einwurf auf und davon war, aus spitzem Winkel aber an Kinsky scheiterte. Den Nachschuss brachte Marmoush nicht aufs Tor (33.).

Slavia hielt zwar gut dagegen, offensiv präsentierten sich die Gäste in der ersten Hälfte aber weitestgehend harmlos - bis zur 43. Minute, als Prags Angreifer Tomas Chory um eine Fußspitze die Führung verpasste.

Marmoush sorgt mit Geniestreich für die Führung

Nach der Pause wurde Marmoush wenige Meter vor dem Prager Strafraum gefoult. Der Offensivstar bestrafte die Aktion mit seinem Traumtor zum 1:0. Der Ball sprang dabei von der Latte ins Tor. Dem Stürmer wäre beinahe ein Doppelpack gelungen. Mit einem überragenden Tackling konnte Prags Igoh Ogbu einen Schuss des 25-Jährigen im letzten Moment noch verhindern (68.).

Anschließend war Prag um den Ausgleich bemüht, doch dem Tabellenführer der tschechischen Liga fehlte zumeist die letzte Konsequenz. Die ließen auch die Frankfurter bei ihren Konterchancen vermissen. In der 89. Minute hielt Eintracht-Keeper Kevin Trapp stark gegen Matej Jurasek - und damit den Heimsieg fest.