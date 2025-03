Zwei amtierende und ein ehemaliger Ministerpräsident sprechen beim Trauerstaatsakt für Bernhard Vogel in Mainz. Vogel war der einzige Politiker, der in zwei Bundesländern Ministerpräsident war.

Trauerstaatsakt zum Gedenken an Bernhard Vogel

Der ehemalige Ministerpräsident Bernhard Vogel (CDU) ist am 2. März gestorben. (Archivbild)

Mainz - Mit einem Staatsakt wird heute (11.00 Uhr) in Mainz dem verstorbenen früheren Ministerpräsidenten Bernhard Vogel (CDU) gedacht. Neben den amtierenden Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz und Thüringen, Alexander Schweitzer (SPD) und Mario Voigt (CDU), wird auch der ehemalige thüringische Regierungschef Dieter Althaus sprechen.

Der CDU-Politiker Althaus war 2003 Nachfolger Vogels als Regierungschef in Erfurt. Der frühere rheinland-pfälzische CDU-Landeschef Christian Baldauf wird als Freund und Wegbegleiter ebenfalls reden.

Vogel war Ministerpräsident in zwei Bundesländern

Vogel war am 2. März im Alter von 92 Jahren gestorben. Er war von 1976 bis 1988 Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz und von 1992 bis 2003 Ministerpräsident in Thüringen.

Der Trauerstaatsakt wird live im SWR-Fernsehen übertragen. Schweitzer hat zudem Trauerbeflaggung zu Ehren Vogels angeordnet.

In Thüringen gibt es am 4. April ein Requiem im Erfurter Dom

In Erfurt ist ein Requiem für Vogel am 4. April im Dom geplant. Mit einem Trauergottesdienst im Speyerer Dom hatte das Bistum am vergangenen Freitagabend die Verdienste Bernhard Vogels um die Kirche gewürdigt.