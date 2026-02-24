Die Spitzen des deutschen Staates nehmen heute Abschied von der früheren Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth. Der Trauerstaatsakt beginnt mit einem Gottesdienst in der St.-Hedwigs-Kathedrale.

Berlin - Wegen des Trauerstaatsakts für die frühere Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth kommt es heute in Berlin-Mitte zu Verkehrseinschränkungen. Um 10.00 Uhr beginnt ein ökumenischer Gottesdienst in der St.-Hedwigs-Kathedrale am Bebelplatz. Aus Sicherheitsgründen ist der Bereich um Bebelplatz, Staatsoper und St.-Hedwigs-Kathedrale zwischen 7.00 und 14.00 Uhr gesperrt. Betroffen ist laut Verkehrsinformationszentrale der Abschnitt Unter den Linden in Richtung Alexanderplatz bis zur Französischen Straße.

Die CDU-Politikerin war Anfang Februar im Alter von 88 Jahren gestorben und ist inzwischen in ihrer Heimatstadt Neuss beigesetzt worden. Nun steht in der Hauptstadt das offizielle Gedenken an.

Spitzen aller fünf Verfassungsorgane erwartet

Eine Gedenkveranstaltung im Bundestag findet am Mittag im Plenarsaal statt. Dazu werden die Spitzen aller fünf Verfassungsorgane erwartet. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, Bundeskanzler Friedrich Merz (beide CDU) und der Journalist Heribert Prantl werden in der 90-minütigen Gedenkstunde Leben und politisches Werk der Verstorbenen würdigen.

Süssmuth gehörte dem Bundestag von 1987 bis 2002 an und war von 1988 bis 1998 dessen Präsidentin. Die Professorin für Erziehungswissenschaften war als Seiteneinsteigerin in die Politik gekommen.