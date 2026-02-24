Nach Ende des angekündigten Warnstreiks auf der A7 rollt der Verkehr im Elbtunnel wieder. Alle Fahrspuren sind seit Dienstagmorgen in beide Richtungen frei.

Hamburg - Der Elbtunnel ist in beiden Fahrtrichtungen wieder auf allen Spuren befahrbar. Der Warnstreik auf der A7 wurde am Dienstagmorgen wie angekündigt vor dem morgendlichen Berufsverkehr beendet, wie die Verkehrsleitzentrale der Polizei Hamburg mitteilte.

Die Gewerkschaft Verdi hatte Beschäftigte der Autobahn GmbH erneut dazu aufgerufen, ihre Arbeit zeitweise niederzulegen.