Ein Mann setzte sich am Hauptbahnhof Oldenburg an eine Bahnsteigkante und wurde von einem Güterzug erfasst. Die Bundespolizei ermittelt, warum er sich so nah an den Gleisen aufhielt.

Ein Mann ließ am Hauptbahnhof Oldenburg seine Beine in das Gleisbett baumeln und wurde von einem Zug erfasst. (Symbolbild)

Oldenburg - Am Hauptbahnhof Oldenburg ist ein Mann bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der 34-Jährige setzte sich am Montagabend an eine Bahnsteigkante und ließ seine Beine in das Gleisbett baumeln, wie die Bundespolizei mitteilte. Ein einfahrender Güterzug habe zwar eine Schnellbremsung eingeleitet, den Mann aber dennoch erfasst.

Der Verletzte sei vor Ort erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Bisher habe die Bundespolizei keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Es sei unklar, warum der Mann sich an der Bahnsteigkante aufgehalten habe.